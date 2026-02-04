Алиев и Пашинян подтвердили готовность продолжать работу по дальнейшему укреплению мира
20:00 04.02.2026 Источник: Интерфакс
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Абу-Даби подтвердили готовность продолжать работу по дальнейшему укреплению мира и стабильности между двумя странами и договорились поддерживать контакты в целях содействия процессу двусторонней нормализации, сообщает сайт президента Азербайджана.
«Стороны приветствовали прогресс, достигнутый в реализации итогов Вашингтонского мирного саммита (8 августа 2025 года), состоявшегося при содействии и участии президента США Дональда Трампа. Они отметили важность сохранения позитивной динамики в продвижении процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на двусторонней основе», – отмечается в сообщении. Лидеры двух стран признали, что общества двух стран уже ощущают реальные выгоды от мира. «Алиев и Пашинян выразили удовлетворение началом двусторонней торговли и продолжающимся экспортом нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, а также транзитом зерна и других товаров из третьих стран в Армению через территорию Азербайджана. Стороны договорились продолжить изучение возможностей расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества», – подчеркивается в сообщении.
Они также приветствовали взаимные визиты представителей гражданского общества и согласились с необходимостью расширения мер по укреплению доверия. «Президент Алиев и премьер Пашинян обсудили реализацию проекта TRIPP и других проектов по развитию транспортного сообщения. Они подтвердили свою готовность продолжать работу по дальнейшему укреплению мира и стабильности между своими странами и договорились поддерживать контакты в целях содействия процессу двусторонней нормализации», – отмечается в сообщении.
Пресс-служба правительства Армении сообщила, что на встрече в Абу-Даби стороны договорились изучить возможности по расширению двусторонней торговли и экономического сотрудничества, условились продолжить работу по укреплению мира. Пашинян и Алиев выразили удовлетворение началом двусторонней торговли и продолжением экспорта нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, а также транзитом зерна и других товаров из третьих стран через территорию двух стран.
