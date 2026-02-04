ВС Франции собираются заказать в 2026 году вооружений на 42 млрд евро - СМИ
19:20 04.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Франции в 2026 году планируют заказать вооружения на сумму 42 млрд евро. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Генеральную дирекцию по вооружениям республики (DGA, Direction générale de l'armement).
«Мы никогда не размещали столько заказов», — приводит канал слова руководителя DGA Патрика Пайю.
BFMTV отмечает, что речь идет в первую очередь о боеприпасах, в частности ракетах Meteor и AASM, а также бронемашинах Griffon, Serval и Jaguar. Кроме того, планируется разместить заказы на новый фрегат, а также подписать контракты, связанные с модернизацией истребителей Rafale в среднесрочной перспективе.
Новости
- 21:20 04.02.2026
- Переговоры Ирана и США отменились из-за спора о месте проведения - СМИ
- 21:10 04.02.2026
- За попытку покушения на Трампа в 2024 году Райан Уэсли Рут получил пожизненный срок
- 21:00 04.02.2026
- Переговоры между США и Ираном в Омане отменены - СМИ
- 20:30 04.02.2026
- Путин дал поручения по вопросам развития и поддержки русского языка как государственного
- 20:00 04.02.2026
- Алиев и Пашинян подтвердили готовность продолжать работу по дальнейшему укреплению мира
- 19:05 04.02.2026
- Трамп провел "прекрасный телефонный разговор" с Си Цзиньпином
- 18:55 04.02.2026
- Рубио: Список нерешенных вопросов по конфликту на Украине существенно сократился
- 17:52 04.02.2026
- На заседании коллегии прокуратуры Подмосковья обсудили поддержку участников СВО и снижение преступности
- 17:40 04.02.2026
- Сход вагонов грузового поезда с возгоранием бензина произошел в Тамбовской области
- 17:22 04.02.2026
- Сергей Иванов освобожден от должности спецпредставителя президента
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать