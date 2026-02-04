ВС Франции собираются заказать в 2026 году вооружений на 42 млрд евро - СМИ

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Франции в 2026 году планируют заказать вооружения на сумму 42 млрд евро. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Генеральную дирекцию по вооружениям республики (DGA, Direction générale de l'armement).

«Мы никогда не размещали столько заказов», — приводит канал слова руководителя DGA Патрика Пайю.

BFMTV отмечает, что речь идет в первую очередь о боеприпасах, в частности ракетах Meteor и AASM, а также бронемашинах Griffon, Serval и Jaguar. Кроме того, планируется разместить заказы на новый фрегат, а также подписать контракты, связанные с модернизацией истребителей Rafale в среднесрочной перспективе.