Переговоры между США и Ираном в Омане отменены - СМИ

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Намеченные на 6 февраля в Омане переговоры между США и Ираном о ядерной программе Тегерана были отменены. Об этом со ссылкой на источники сообщил журналист американского портала Axios Барак Равид.

«Как сообщили мне два высокопоставленных американских чиновника, ядерные переговоры, запланированные на пятницу, отменены, потому что Иран отказался от договоренностей», — утверждал он в социальной сети X.