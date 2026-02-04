За попытку покушения на Трампа в 2024 году Райан Уэсли Рут получил пожизненный срок

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный суд Южного округа штата Флорида приговорил к пожизненному заключению Райана Уэсли Рута, который ранее был признан виновным в попытке покушения на Дональда Трампа во время его предвыборной кампании в 2024 году. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Райан Рут приговорен к пожизненному тюремному заключению», — говорится в сообщении телеканала в социальной сети X.