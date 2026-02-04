0
0
136
НОВОСТИ

Переговоры Ирана и США отменились из-за спора о месте проведения - СМИ

21:20 04.02.2026 Источник: Интерфакс

Переговоры США и Ирана по иранской ядерной программе, запланированные на пятницу, могут не состояться, так как Вашингтон отказался менять место проведения с Турции на Оман, сообщает в среду Axios со ссылкой на источники.

"Мы сказали им, что либо будет так (переговоры состоятся в Турции - ИФ), либо никак. И они нам ответили: "Хорошо, тогда никак", - заявил порталу источник в США, говоря об отказе перенести переговоры в Оман и сменить их формат.

Собеседники заявили Axios, что США будут готовы встретиться на этой или следующей неделе, если Иран все же согласится вернуться к изначальному формату.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
18957
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
19225
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
18552
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
18847
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
19018
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
18870
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
19223
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
19419
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
19291
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
19069

Возврат к списку