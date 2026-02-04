0
НОВОСТИ

4 человека погибли, 13 ранены из-за атак ВСУ по Херсонской области за сутки

13:32 04.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

4 мирных жителя погибли, 13 получили ранения за сутки в результате атак украинских боевиков по населенным пунктам Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«В результате террористических атак киевского режима за прошедшие сутки погибли 4 мирных жителя, ранены 13 человек. В Новой Каховке удар по зданию МФЦ привел к гибели трех человек. Среди них две женщины 1951 и 1954 года рождения и один мужчина. 12 человек ранено. Помимо этого, обстрел повредил здание магазина и два автомобиля — пострадала женщина 1971 года рождения. В Голой Пристани артиллерийский обстрел унес жизнь 88-летней женщины», — написал он в своем телеграм-канале.

