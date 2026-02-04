Завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в РФ — Роспотребнадзор

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в РФ, заболевшая прибыла в Москву после отдыха на Сейшельских островах. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации зарегистрирован завозной случай лихорадки чикунгунья. Роспотребнадзор заранее информировал о рисках завоза этого заболевания из других стран, специалисты ведомства были готовы к данной ситуации. Заболевшая прибыла в Москву после отдыха на Сейшельских островах», — говорится в сообщении.