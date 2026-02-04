2ГИС запускает технологию ИИ-записи на услуги

07:01

2ГИС продолжает развивать ИИ-направление. Ранее в карточках организаций и локаций в 2ГИС появился ИИ-помощник, который отвечает на вопросы пользователей о местах. Сейчас геосервис представил новую технологию – запись на услуги с ИИ-помощником.

Новая функция проходит тестирование на части аудитории: с ней пользователи могут не только найти организацию, но и записаться на услугу – ИИ подберет подходящий набор услуг, удобную дату, время и специалиста.

«Мы развиваем 2ГИС как городского ассистента, который берет на себя рутину, экономит время и помогает людям решать повседневные задачи – быстро, удобно, в одном приложении. Ранее мы добавили поиск заведений по атмосфере и фото, а также персональные рекомендации – «Советы». Теперь ИИ не только помогает с выбором, но и с оформлением записи. Мы добавляем ИИ в те сценарии, где он может принести максимальную пользу», – сказал менеджер AI-продуктов 2ГИС Максим Азаров.

Пока функция доступна около 10% пользователей приложения 2ГИС на iOS в России. Они могут записаться на услугу через 2ГИС буквально за пару минут – достаточно выбрать подходящую компанию в рубрике «Красота» – салон, парикмахерскую, ногтевую студию, барбершоп или массажный кабинет – и нажать кнопку «Записаться через ИИ-помощника». В чате ИИ-ассистент уточнит детали: предложит удобные дату и время, поможет выбрать специалиста и оформит запись. Останется только подтвердить ее.

Кроме того, в Новосибирске тестируется еще один способ записи – когда пользователь сначала указывает ИИ-помощнику свои предпочтения, а тот подбирает ему подходящую компанию и записывает на услугу. Для этого нужно выбрать раздел «Красота» и нажать кнопку «Записаться через ИИ-помощника». Помощник задаст несколько вопросов, а затем подберет подходящую компанию и запишет на услуги.

Первые пользователи ИИ-записи уже делятся обратной связью – на этапе тестирования она поможет подготовить функцию к запуску на более широкую аудиторию. В ближайшие месяцы запись на услуги будет доступна всем пользователям приложения на iOS и Android в России, а позже расширится спектр услуг для записи, например, появятся автосервисы. В перспективе ИИ-помощник в 2ГИС сможет не только записывать на услуги, но и уточнять у компаний детали по телефону. Все это без необходимости переходить на сторонние сайты или приложения – внутри привычного интерфейса 2ГИС. Это сэкономит время и сделает поиск в городе более легким и удобным.