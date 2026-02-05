0
НОВОСТИ

Над регионами России за ночь сбили 95 украинских БПЛА

09:00 05.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 95 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 36 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 27 БПЛА — над территорией Ростовской области, 21 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 8 БПЛА — над территорией Белгородской области, 2 БПЛА — над территорией Республики Крым и 1 БПЛА — над территорией Волгоградской области», — сообщили в военном ведомстве.

