В Забайкалье сошли с рельсов 11 вагонов с углем

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более десяти вагонов грузового поезда, по предварительным данным, сошли с рельсов на перегоне Хилок — Гыршелун в Забайкальском крае. Пострадавших нет, на движение пассажирских поездов инцидент не повлиял, сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги (ЗабЖД).

«5 февраля 2026 года в 04:48 (4 февраля 22:48 мск — прим. ТАСС) на перегоне Хилок — Гыршелун Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительной информации, 11 вагонов грузового поезда с углем. В результате происшествия пострадавших нет, габарит соседнего пути не нарушен. На движение пассажирских поездов инцидент не повлиял», — говорится в сообщении.