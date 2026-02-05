Российский хакер, работавший на Украину, осужден на 16 лет за госизмену

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский хакер приговорен к 16 годам лишения свободы за госизмену за работу на украинское киберподразделение. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Вступил в законную силу обвинительный приговор Кемеровского областного суда в отношении гражданина РФ Смирнова А. П. 1987 года рождения, признанного виновным в совершении государственной измены в форме оказания иной помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — сообщили в ЦОС. Он приговорен к 16 годам лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. рублей и с ограничением свободы на срок 1 год.

«Установлено, что Смирнов вступил в телеграм-сообщество запрещенной на территории России украинской террористической организации, действующей в интересах разведывательных служб Украины, и по заданию украинского киберподразделения осуществлял компьютерные атаки с использованием вредоносного программного обеспечения на информационные ресурсы Российской Федерации, которые привели к нарушению работоспособности объектов критической информационной инфраструктуры», — отметили в ФСБ.