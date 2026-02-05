0
0
195
НОВОСТИ

Российский хакер, работавший на Украину, осужден на 16 лет за госизмену

11:32 05.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский хакер приговорен к 16 годам лишения свободы за госизмену за работу на украинское киберподразделение. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Вступил в законную силу обвинительный приговор Кемеровского областного суда в отношении гражданина РФ Смирнова А. П. 1987 года рождения, признанного виновным в совершении государственной измены в форме оказания иной помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — сообщили в ЦОС. Он приговорен к 16 годам лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. рублей и с ограничением свободы на срок 1 год.

«Установлено, что Смирнов вступил в телеграм-сообщество запрещенной на территории России украинской террористической организации, действующей в интересах разведывательных служб Украины, и по заданию украинского киберподразделения осуществлял компьютерные атаки с использованием вредоносного программного обеспечения на информационные ресурсы Российской Федерации, которые привели к нарушению работоспособности объектов критической информационной инфраструктуры», — отметили в ФСБ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:12 05.02.2026
Экс-глава бывшей непризнанной НКР приговорен к пожизненному заключению
0
55
13:00 05.02.2026
РФ выражает сожаление в связи с завершением действия ДСНВ — Песков
0
78
12:32 05.02.2026
Индия открыта для любых вариантов поставок нефти, в том числе из Венесуэлы — МИД
0
143
12:20 05.02.2026
США выделили на Балтийскую оборонную инициативу $200 млн — МИД Литвы
0
152
12:05 05.02.2026
Таможня в Петербурге пресекла вывоз в Великобританию фрагмент метеорита весом 2,5 т
0
181
12:00 05.02.2026
Минобрнауки РФ сократило 13% платных мест в российских вузах
0
183
11:20 05.02.2026
Трамп заявил, что США «говорят с Кубой»
0
265
11:05 05.02.2026
Артиллерия ВСУ атаковала приграничные районы Курской области 16 раз за прошедшие сутки
0
273
11:00 05.02.2026
Маск запустил Starlink в Таджикистане
0
277
10:32 05.02.2026
В РФ нужно к 2030 г. заменить или модернизировать 70 тыс. лифтов — Файзуллин
0
277

Возврат к списку