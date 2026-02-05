Российский хакер, работавший на Украину, осужден на 16 лет за госизмену
11:32 05.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский хакер приговорен к 16 годам лишения свободы за госизмену за работу на украинское киберподразделение. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Вступил в законную силу обвинительный приговор Кемеровского областного суда в отношении гражданина РФ Смирнова А. П. 1987 года рождения, признанного виновным в совершении государственной измены в форме оказания иной помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — сообщили в ЦОС. Он приговорен к 16 годам лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. рублей и с ограничением свободы на срок 1 год.
«Установлено, что Смирнов вступил в телеграм-сообщество запрещенной на территории России украинской террористической организации, действующей в интересах разведывательных служб Украины, и по заданию украинского киберподразделения осуществлял компьютерные атаки с использованием вредоносного программного обеспечения на информационные ресурсы Российской Федерации, которые привели к нарушению работоспособности объектов критической информационной инфраструктуры», — отметили в ФСБ.
НОВОСТИ
- 13:12 05.02.2026
- Экс-глава бывшей непризнанной НКР приговорен к пожизненному заключению
- 13:00 05.02.2026
- РФ выражает сожаление в связи с завершением действия ДСНВ — Песков
- 12:32 05.02.2026
- Индия открыта для любых вариантов поставок нефти, в том числе из Венесуэлы — МИД
- 12:20 05.02.2026
- США выделили на Балтийскую оборонную инициативу $200 млн — МИД Литвы
- 12:05 05.02.2026
- Таможня в Петербурге пресекла вывоз в Великобританию фрагмент метеорита весом 2,5 т
- 12:00 05.02.2026
- Минобрнауки РФ сократило 13% платных мест в российских вузах
- 11:20 05.02.2026
- Трамп заявил, что США «говорят с Кубой»
- 11:05 05.02.2026
- Артиллерия ВСУ атаковала приграничные районы Курской области 16 раз за прошедшие сутки
- 11:00 05.02.2026
- Маск запустил Starlink в Таджикистане
- 10:32 05.02.2026
- В РФ нужно к 2030 г. заменить или модернизировать 70 тыс. лифтов — Файзуллин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать