Минобрнауки РФ сократило 13% платных мест в российских вузах

Министерство науки и высшего образования РФ сократило 47 тыс. платных мест направлений подготовки и специальностей, определенных соответствующим перечнем, сообщается на официальном сайте министерства.

«В настоящий момент сокращено 47 тыс. или 13% от числа платных мест направлений подготовки и специальностей, определенных соответствующим перечнем. Это затронуло преимущественно негосударственный сектор образования и такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью», — приводятся в сообщении слова министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова по итогам встречи с руководителем фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым.