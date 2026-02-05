0
Индия открыта для любых вариантов поставок нефти, в том числе из Венесуэлы — МИД

12:32 05.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия готова рассмотреть коммерческую целесообразность любых вариантов поставок нефти, в том числе из Венесуэлы. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.

«В соответствии с нашим подходом к энергетической безопасности, Индия остается открытой для изучения коммерческой целесообразности любых вариантов поставок нефти, в том числе из Венесуэлы», — сказал он.

«Что касается Венесуэлы, то она является нашим давним партнером в энергетической сфере, как в торговле, так и в инвестициях. Мы импортировали энергоносители, нефть, из Венесуэлы до 2019–2020 годов, а затем были вынуждены прекратить импорт. Мы возобновили закупки нефти у Венесуэлы в 2023–2024 годах, но затем были вынуждены снова прекратить их из-за возобновления санкций», — напомнил Джайсвал. По его словам, индийские государственные компании установили партнерские отношения с национальной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA и представлены в стране с 2008 года.

