Воспитатели обезвредили напавшего с ножом на детсад в Бугуруслане и поместили в подвал

14:32 05.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воспитатели детского сада в Бугуруслане, куда ворвался мужчина с ножом, обезвредили нападавшего, после чего поместили его в подвал и нажали тревожную кнопку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Оренбургской области.

«Предварительно установлено, что 25-летний местный житель вырвал запасную дверь детского сада, угрожал ножом персоналу. Воспитателям удалось его обезвредить, поместить в подвал и нажать тревожную кнопку», — отмечается в сообщении.

