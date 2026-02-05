Воспитатели обезвредили напавшего с ножом на детсад в Бугуруслане и поместили в подвал

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воспитатели детского сада в Бугуруслане, куда ворвался мужчина с ножом, обезвредили нападавшего, после чего поместили его в подвал и нажали тревожную кнопку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Оренбургской области.

«Предварительно установлено, что 25-летний местный житель вырвал запасную дверь детского сада, угрожал ножом персоналу. Воспитателям удалось его обезвредить, поместить в подвал и нажать тревожную кнопку», — отмечается в сообщении.