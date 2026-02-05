Сбер и ИТМО запустили первую совместную Робошколу для студентов со всей страны
14:50 05.02.2026
|
Фото пресс-службы Сбера
Эксперты Центра робототехники Сбера и факультета систем управления и робототехники ИТМО проведут лекции и мастер-классы по пяти направлениям: робототехника и ИИ, цифровое производство, системы управления, навигация и управление движением, электроинженерия. Победители получат возможность поступить без экзаменов в магистратуру ИТМО, включая совместную программу Сбера и университета. Регистрация открыта до 18 февраля на сайте roboschool.itmo.ru .
Первый этап Робошколы пройдёт онлайн с 19 по 26 февраля. Программа построена на практических кейсах и научных результатах, полученных в совместных исследованиях BE2R Lab ИТМО и Центра робототехники Сбера. Участники научатся применять методы машинного обучения и имитационного моделирования для разработки робототехнических систем — от интеграции ИИ-алгоритмов для манипуляторов и автономных роботов до создания навигации для беспилотников и диагностики электроприводов с помощью машинного обучения. В финале онлайн-этапа будут выбраны призёры Робошколы.
Призёры смогут пройти стажировку в ИТМО при поддержке ведущих разработчиков Центра робототехники Сбера — они будут работать над проектами, основанными на задачах воплощённого интеллекта, а также примут участие в очном форуме «Тебе решать!», который пройдет 6-10 апреля в Санкт-Петербурге. Победители форума станут победителями Робошколы.
Призёры и победители Робошколы получат диплом, дающий право поступления без экзаменов в магистратуру факультета систем управления и робототехники ИТМО на одну из шести программ.
«Робошкола Сбера и ИТМО — это возможность попробовать себя в задачах, с которыми сталкивается индустрия робототехники, и понять, какие компетенции действительно будут определять профессию в ближайшие годы, – отметил Алексей Гонноченко, старший управляющий директор – директор Центра робототехники Сбера. – Для нас важно не просто рассказывать молодым специалистам о трендах, а погружать их в реальные задачи, которые решает Центр робототехники Сбера — одна из крупнейших робототехнических команд в стране. Наша цель — дать студентам работающие инструменты, передать опыт и помочь увидеть, как устроена профессия изнутри».
«Воплощенный интеллект становится одним из ключевых технологических трендов, – сказал Сергей Колюбин, доктор технических наук, профессор факультета систем управления и робототехники ИТМО. – Сегодня, когда ИИ превращается в базовый инструмент разработки, а требования к специалистам растут, глубокая экспертиза в предметной области становится главным конкурентным преимуществом на рынке труда. Робошкола построена так, чтобы студенты могли освоить современные инструменты ИИ и одновременно прокачать фундаментальные навыки — моделирование, проектирование, управление роботами. Надеюсь, что для участников это станет важным шагом в карьере».
