Мужчина с ножом ворвался в детсад в Оренбургской области, пострадавших нет

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад в Оренбургской области, сломав дверь. Пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале пресс-службы губернатора и правительства региона.

«В дошкольное учреждение, сломав дверь, пробрался мужчина с ножом. Сразу же была активирована тревожная кнопка, но первой на пути преступника встретила воспитатель детского сада — Лия Наильевна Галеева. Женщина удерживала нарушителя до приезда экстренных служб. Благодаря этому удалось избежать трагедии», — говорится в сообщении.