0
0
227
НОВОСТИ

Мужчина с ножом ворвался в детсад в Оренбургской области, пострадавших нет

14:00 05.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад в Оренбургской области, сломав дверь. Пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале пресс-службы губернатора и правительства региона.

«В дошкольное учреждение, сломав дверь, пробрался мужчина с ножом. Сразу же была активирована тревожная кнопка, но первой на пути преступника встретила воспитатель детского сада — Лия Наильевна Галеева. Женщина удерживала нарушителя до приезда экстренных служб. Благодаря этому удалось избежать трагедии», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 05.02.2026
Путин объявил открытым Год единства народов России
0
37
15:32 05.02.2026
В WADA допустили связь сроков восстановления РУСАДА с окончанием СВО
0
101
15:12 05.02.2026
РФ после истечения срока действия ДСНВ будет вести себя ответственно — Нарышкин
0
134
15:00 05.02.2026
РФ и Украина договорились об обмене 314 военнопленными — Уиткофф
0
151
14:50 05.02.2026
Сбер и ИТМО запустили первую совместную Робошколу для студентов со всей страны
0
166
14:32 05.02.2026
Воспитатели обезвредили напавшего с ножом на детсад в Бугуруслане и поместили в подвал
0
217
14:12 05.02.2026
ВСУ за сутки потеряли свыше 1 305 военнослужащих в зоне спецоперации — МО РФ
0
217
13:32 05.02.2026
Путин и Си Цзиньпин обсудили негативные последствия завершения ДСНВ для мира — Песков
0
247
13:12 05.02.2026
Экс-глава бывшей непризнанной НКР приговорен к пожизненному заключению
0
277
13:00 05.02.2026
РФ выражает сожаление в связи с завершением действия ДСНВ — Песков
0
252

Возврат к списку