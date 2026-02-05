Мужчина с ножом ворвался в детсад в Оренбургской области, пострадавших нет
14:00 05.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад в Оренбургской области, сломав дверь. Пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале пресс-службы губернатора и правительства региона.
«В дошкольное учреждение, сломав дверь, пробрался мужчина с ножом. Сразу же была активирована тревожная кнопка, но первой на пути преступника встретила воспитатель детского сада — Лия Наильевна Галеева. Женщина удерживала нарушителя до приезда экстренных служб. Благодаря этому удалось избежать трагедии», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 16:00 05.02.2026
- Путин объявил открытым Год единства народов России
- 15:32 05.02.2026
- В WADA допустили связь сроков восстановления РУСАДА с окончанием СВО
- 15:12 05.02.2026
- РФ после истечения срока действия ДСНВ будет вести себя ответственно — Нарышкин
- 15:00 05.02.2026
- РФ и Украина договорились об обмене 314 военнопленными — Уиткофф
- 14:50 05.02.2026
- Сбер и ИТМО запустили первую совместную Робошколу для студентов со всей страны
- 14:32 05.02.2026
- Воспитатели обезвредили напавшего с ножом на детсад в Бугуруслане и поместили в подвал
- 14:12 05.02.2026
- ВСУ за сутки потеряли свыше 1 305 военнослужащих в зоне спецоперации — МО РФ
- 13:32 05.02.2026
- Путин и Си Цзиньпин обсудили негативные последствия завершения ДСНВ для мира — Песков
- 13:12 05.02.2026
- Экс-глава бывшей непризнанной НКР приговорен к пожизненному заключению
- 13:00 05.02.2026
- РФ выражает сожаление в связи с завершением действия ДСНВ — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать