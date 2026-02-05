0
НОВОСТИ

РФ выражает сожаление в связи с завершением действия ДСНВ — Песков

13:00 05.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия выражает свое сожаление в связи с завершением срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), который, будучи не продленным Вашингтоном, по истечении дня завершит свое действие. Позицию Москвы передал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действие договора заканчивается, мы оцениваем это негативно, выражаем сожаление в этой связи», — заявил представитель Кремля.

