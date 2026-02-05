РФ выражает сожаление в связи с завершением действия ДСНВ — Песков
13:00 05.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия выражает свое сожаление в связи с завершением срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), который, будучи не продленным Вашингтоном, по истечении дня завершит свое действие. Позицию Москвы передал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Действие договора заканчивается, мы оцениваем это негативно, выражаем сожаление в этой связи», — заявил представитель Кремля.
НОВОСТИ
- 13:32 05.02.2026
- Путин и Си Цзиньпин обсудили негативные последствия завершения ДСНВ для мира — Песков
- 13:12 05.02.2026
- Экс-глава бывшей непризнанной НКР приговорен к пожизненному заключению
- 12:32 05.02.2026
- Индия открыта для любых вариантов поставок нефти, в том числе из Венесуэлы — МИД
- 12:20 05.02.2026
- США выделили на Балтийскую оборонную инициативу $200 млн — МИД Литвы
- 12:05 05.02.2026
- Таможня в Петербурге пресекла вывоз в Великобританию фрагмент метеорита весом 2,5 т
- 12:00 05.02.2026
- Минобрнауки РФ сократило 13% платных мест в российских вузах
- 11:32 05.02.2026
- Российский хакер, работавший на Украину, осужден на 16 лет за госизмену
- 11:20 05.02.2026
- Трамп заявил, что США «говорят с Кубой»
- 11:05 05.02.2026
- Артиллерия ВСУ атаковала приграничные районы Курской области 16 раз за прошедшие сутки
- 11:00 05.02.2026
- Маск запустил Starlink в Таджикистане
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать