Путин и Си Цзиньпин обсудили негативные последствия завершения ДСНВ для мира — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отрицательные последствия для стратегической стабильности, которые повлечет завершение ДСНВ, были одной из тем вчерашнего разговора президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вчера действительно эта тема упоминалась с точки зрения отрицательных последствий для международной системы контроля за ядерными вооружениями и стратстабильностью», — поделился представитель Кремля.