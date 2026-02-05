Путин и Си Цзиньпин обсудили негативные последствия завершения ДСНВ для мира — Песков
13:32 05.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отрицательные последствия для стратегической стабильности, которые повлечет завершение ДСНВ, были одной из тем вчерашнего разговора президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вчера действительно эта тема упоминалась с точки зрения отрицательных последствий для международной системы контроля за ядерными вооружениями и стратстабильностью», — поделился представитель Кремля.
