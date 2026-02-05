ВСУ за сутки потеряли свыше 1 305 военнослужащих в зоне спецоперации — МО РФ
14:12 05.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВСУ за минувшие сутки потеряли свыше 1 305 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что потери противника составили свыше 280 человек в зоне ответственности группировки войск «Север», до 180 — в зоне «Запад», до 125 — в зоне «Южная», свыше 310 — в зоне «Центр», свыше 360 — в зоне «Восток», до 50 — в зоне «Днепр».
