РФ и Украина договорились об обмене 314 военнопленными — Уиткофф

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегации России и Украины на переговорах в Абу-Даби договорились об обмене 314 военнопленными. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Сегодня делегации из США, Украины и России договорились об обмене 314 военнопленными — первом за последние пять месяцев», — написал он в социальной сети X.