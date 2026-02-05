В WADA допустили связь сроков восстановления РУСАДА с окончанием СВО

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сроки восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) могут быть связаны со сроками окончания конфликта на Украине. Об этом журналистам заявил гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли.

«Российское антидопинговое агентство все еще не имеет статус соответствия, но по другой причине, — сказал Ниггли, отвечая на вопрос о возможном допуске РУСАДА. — В частности, у нас есть судебный процесс и обсуждение российского законодательства, в которое необходимо внести поправки, чтобы привести его в соответствие с решением Спортивного арбитражного суда. Мы ведем с ними дискуссию, и дело продвигается, но у нас пока еще нет изменений, которые необходимы».

«РУСАДА работает в России, с которой мы поддерживаем контакты, и у нас рабочие отношения, — продолжил гендиректор WADA. — Все еще необходимо выполнить некоторые шаги для получения полного восстановления, и, как я уже сказал, сроки могут быть схожими, а могут и не совпадать [со сроками окончания конфликта]».