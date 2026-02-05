0
0
149
НОВОСТИ

Мир движется к новому мировому порядку — премьер Индии

16:32 05.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Человечество движется к новому мироустройству, и Индия играет в этом процессе все более значимую роль. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди, выступая с речью в верхней палате национального парламента.

«Очевидно, что мир движется к новому мировому порядку. После Второй мировой войны был создан один мировой порядок, теперь мы движемся к новому. Если проанализировать это объективно, то он поворачивается в сторону Индии», — сказал глава индийского правительства. По его словам, «мир все больше говорит о глобальном Юге, а Индия является его влиятельным голосом».

«Мы заключаем перспективные торговые соглашения со многими странами. За последние несколько дней мы заключили девять крупных торговых сделок, и самой важной из них стала сделка с Европейским союзом», — сказал он, также выразив мнение, что «весь мир высоко оценивает» торговое соглашение между Индией и США.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 05.02.2026
Около половины товарооборота РФ с Латинской Америкой приходится на Бразилию — Мишустин
0
115
17:12 05.02.2026
Мирных курян удерживали на Украине как заложников — Москалькова
0
165
17:00 05.02.2026
США и РФ договорились возобновить диалог между военными на высоком уровне — EUCOM
0
172
16:12 05.02.2026
Число браков в ФРГ упало до самого низкого уровня с 1950 года
0
214
16:00 05.02.2026
Путин объявил открытым Год единства народов России
0
239
15:32 05.02.2026
В WADA допустили связь сроков восстановления РУСАДА с окончанием СВО
0
272
15:12 05.02.2026
РФ после истечения срока действия ДСНВ будет вести себя ответственно — Нарышкин
0
297
15:00 05.02.2026
РФ и Украина договорились об обмене 314 военнопленными — Уиткофф
0
316
14:50 05.02.2026
Сбер и ИТМО запустили первую совместную Робошколу для студентов со всей страны
0
307
14:32 05.02.2026
Воспитатели обезвредили напавшего с ножом на детсад в Бугуруслане и поместили в подвал
0
347

Возврат к списку