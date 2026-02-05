Мир движется к новому мировому порядку — премьер Индии

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Человечество движется к новому мироустройству, и Индия играет в этом процессе все более значимую роль. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди, выступая с речью в верхней палате национального парламента.

«Очевидно, что мир движется к новому мировому порядку. После Второй мировой войны был создан один мировой порядок, теперь мы движемся к новому. Если проанализировать это объективно, то он поворачивается в сторону Индии», — сказал глава индийского правительства. По его словам, «мир все больше говорит о глобальном Юге, а Индия является его влиятельным голосом».

«Мы заключаем перспективные торговые соглашения со многими странами. За последние несколько дней мы заключили девять крупных торговых сделок, и самой важной из них стала сделка с Европейским союзом», — сказал он, также выразив мнение, что «весь мир высоко оценивает» торговое соглашение между Индией и США.