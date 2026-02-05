0
Мирных курян удерживали на Украине как заложников — Москалькова

17:12 05.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мирных жителей Курской области удерживали на территории Украины фактически как заложников. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Хотелось бы, чтобы украинская сторона видела, как реально обращались с нашими мирными гражданами, ни в чем абсолютно не повинными. Их держали фактически как заложников», — сказала она в ходе общения с жителями области.

Один из возвращенных мужчин на видео показывает омбудсмену шрам на руке и рассказывает, что получил ранение еще когда находился в оккупации в Суджанском районе, после чего был вывезен в Сумы под видом лечения. Другая возвращенная на родину женщина со слезами рассказывает, что из лечения им предлагали только парацетамол, других лекарств не было.

