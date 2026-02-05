Мирных курян удерживали на Украине как заложников — Москалькова
17:12 05.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мирных жителей Курской области удерживали на территории Украины фактически как заложников. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Хотелось бы, чтобы украинская сторона видела, как реально обращались с нашими мирными гражданами, ни в чем абсолютно не повинными. Их держали фактически как заложников», — сказала она в ходе общения с жителями области.
Один из возвращенных мужчин на видео показывает омбудсмену шрам на руке и рассказывает, что получил ранение еще когда находился в оккупации в Суджанском районе, после чего был вывезен в Сумы под видом лечения. Другая возвращенная на родину женщина со слезами рассказывает, что из лечения им предлагали только парацетамол, других лекарств не было.
НОВОСТИ
- 17:40 05.02.2026
- Около половины товарооборота РФ с Латинской Америкой приходится на Бразилию — Мишустин
- 17:00 05.02.2026
- США и РФ договорились возобновить диалог между военными на высоком уровне — EUCOM
- 16:32 05.02.2026
- Мир движется к новому мировому порядку — премьер Индии
- 16:12 05.02.2026
- Число браков в ФРГ упало до самого низкого уровня с 1950 года
- 16:00 05.02.2026
- Путин объявил открытым Год единства народов России
- 15:32 05.02.2026
- В WADA допустили связь сроков восстановления РУСАДА с окончанием СВО
- 15:12 05.02.2026
- РФ после истечения срока действия ДСНВ будет вести себя ответственно — Нарышкин
- 15:00 05.02.2026
- РФ и Украина договорились об обмене 314 военнопленными — Уиткофф
- 14:50 05.02.2026
- Сбер и ИТМО запустили первую совместную Робошколу для студентов со всей страны
- 14:32 05.02.2026
- Воспитатели обезвредили напавшего с ножом на детсад в Бугуруслане и поместили в подвал
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать