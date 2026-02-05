Около половины товарооборота РФ с Латинской Америкой приходится на Бразилию — Мишустин
17:40 05.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бразилия является для России ведущим внешнеэкономическим партнером в Латинской Америке, на долю страны приходится почти половина общего товарооборота с регионом. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на VIII заседании Российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству.
«Мы активно взаимодействуем в торгово-экономической сфере. Бразилия для нас является ведущим внешнеэкономическим партнером в Латинской Америке, на долю которого приходится примерно половина общего товарооборота с регионом», — указал премьер.
Страна по его словам, сохраняет лидирующие позиции на отечественном рынке среди поставщиков пищевых продуктов. «В первую очередь речь идет о мясе и кофе», — отметил Мишустин.
