Число браков в ФРГ упало до самого низкого уровня с 1950 года
16:12 05.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество заключенных браков в Германии достигло самого низкого уровня в 2024 году с момента начала ведения статистики в 1950 году. Об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ.
По его данным, в позапрошлом году было заключено 349,2 тыс. браков. При этом указывается, что из 698,4 тыс. человек, вступивших в брак, порядка 79% сделали это впервые (то есть не были до этого разведенными или овдовевшими). Число и доля женатых людей снижаются почти непрерывно на протяжении многих лет: к концу 2024 года чуть менее половины всех взрослых в Германии состояли в браке, по сравнению с примерно 60% 30 лет назад.
В 2024 году самая высокая доля замужних и женатых людей наблюдалась в возрастной группе от 65 до 69 лет — здесь, как пояснили в ведомстве, две трети населения состояли в браке или проживали вместе. Средний возраст вступления в брак увеличился примерно на 6 лет за последние 30 лет. В 2024 году у женщин этот показатель составлял 32,9 года, а у мужчин — 35,3 года. В 1994 году данные значения достигали 27,1 года и 29,4 года соответственно.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что средняя продолжительность брака до развода в 2024 году составляла 14,7 года, тогда как в 1994 году она достигала 12 лет. Средний возраст при разводе составлял 44,6 года для женщин и 47,6 года для мужчин. В 1994 году это значение равнялось 36,5 лет для женщин и 39,3 лет для мужчин. В 2024 году чуть более 129,3 тыс. браков закончились разводом, что немного больше (на 0,3%) по сравнению с предыдущим годом, когда был зафиксирован самый низкий показатель с момента воссоединения Германии.
В 2025 году население Германии составило 83,5 млн человек, что примерно на 100 тыс. меньше, чем годом ранее. Снижение численности населения зафиксировано впервые с 2020 года.
