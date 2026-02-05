0
НОВОСТИ

Власти Кубы изучают планы перехода к военному положению

19:05 05.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет обороны Кубы изучает планы и меры на случай перехода к военному положению, но пока этого не произошло. Об этом заявил президент карибской республики Мигель Диас-Канель.

«Мы на Совете обороны изучаем планы перехода к военному положению, наши системы обороны проходят подготовку, — заявил Диас-Канель на пресс-конференции, которая транслировалась на странице администрации президента в YouTube. — Но пока мы не говорим, что переходим к такому положению».

