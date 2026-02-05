0
Британские лейбористы, похоже, задумались о смене лидера партии и премьер-министра - СМИ

20:30 05.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты правящей в Великобритании Лейбористской партии в частном порядке уговаривают ее влиятельных представителей выставить свои кандидатуры на то, чтобы сменить лидера партии и премьер-министра Кира Стармера. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По их информации, подобные предложения делаются бывшему вице-премьеру Анджеле Рэйнер и главе Минздрава Уэзу Стритингу. «По сути, все призывают к началу кампании по смене [лидера партии]», — приводит издание слова одного из неназванных министров. Он сообщил, что судьба главы правительства обсуждалась 5 февраля на встрече депутатов-лейбористов, а также в группе лейбористов в мессенджере WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

Собеседник газеты добавил, что число заговорщиков «слишком велико, чтобы назвать» их всех.

