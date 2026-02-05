Трамп считает, что продлевать ДНСВ не стоит, а надо работать над новым улучшенным договором

22:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп полагает, что России и США следует не оставлять в силе определенные положения ДСНВ, а выработать новое соглашение в этой сфере.

«Нам следует поручить своим экспертам работать над новым, улучшенным и модернизированным договором, который может действовать в течение долгого времени в будущем, а не продлевать Новый ДСНВ — сделку, которая было плохо заключена Соединенными Штатами и которая, кроме того, серьезно нарушается», — утверждал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social.