Над регионами РФ и Черным морем за ночь сбили 38 украинских БПЛА
09:00 06.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО сбили 38 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Липецкой областями и Черным морем за ночь, сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 26 — над территорией Брянской области, 10 БПЛА — над территорией Белгородской области и по 1 — над территорией Липецкой области и над акваторией Черного моря», — сообщили в военном ведомстве.
