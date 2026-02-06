Над регионами РФ и Черным морем за ночь сбили 38 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО сбили 38 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Липецкой областями и Черным морем за ночь, сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 26 — над территорией Брянской области, 10 БПЛА — над территорией Белгородской области и по 1 — над территорией Липецкой области и над акваторией Черного моря», — сообщили в военном ведомстве.