0
0
147
НОВОСТИ

Японский центр молодежных обменов спустя 5 лет возобновляет отправку исследователей в РФ

09:32 06.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Японо-российский центр молодежных обменов впервые за пять лет возобновляет программу отправки в Россию молодых специалистов для проведения исследований. Как сообщили корреспонденту ТАСС в центре, решение было принято после смягчения введенных японским МИД ограничений на поездки в Россию.

«Было время, когда прием заявок на участие в программе стипендий для японских специалистов приостанавливался и из-за Covid-19. Однако мы решили возобновить программу в свете пересмотра Министерством иностранных дел [Японии] в сентябре прошлого года информации о рисках в отношении России», — рассказали в центре.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 06.02.2026
США пока не определились, какие цели преследуют в Иране — NBC
0
81
10:22 06.02.2026
В Сбере подвели итоги научной работы в 2025 году
0
109
10:20 06.02.2026
Два педагога, защитившие детсад в Оренбуржье от нападения, получат по 500 тыс. руб.
0
105
10:05 06.02.2026
Каждый десятый россиянин болен ожирением — диетолог Минздрава
0
138
10:00 06.02.2026
США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане — Пентагон
0
147
09:20 06.02.2026
В России с 1 сентября могут ужесточить контроль за проведением техосмотра
0
188
09:05 06.02.2026
ВСУ нанесли комбинированный удар по объектам энергетики Брянской области
0
238
09:00 06.02.2026
Над регионами РФ и Черным морем за ночь сбили 38 украинских БПЛА
0
228
22:11 05.02.2026
Трамп считает, что продлевать ДНСВ не стоит, а надо работать над новым улучшенным договором
0
694
21:00 05.02.2026
Делегации РФ, США и Украины договорились продолжить трехсторонние дискуссии в ближайшие недели - Уиткофф
0
790

Возврат к списку