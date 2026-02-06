Японский центр молодежных обменов спустя 5 лет возобновляет отправку исследователей в РФ
09:32 06.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Японо-российский центр молодежных обменов впервые за пять лет возобновляет программу отправки в Россию молодых специалистов для проведения исследований. Как сообщили корреспонденту ТАСС в центре, решение было принято после смягчения введенных японским МИД ограничений на поездки в Россию.
«Было время, когда прием заявок на участие в программе стипендий для японских специалистов приостанавливался и из-за Covid-19. Однако мы решили возобновить программу в свете пересмотра Министерством иностранных дел [Японии] в сентябре прошлого года информации о рисках в отношении России», — рассказали в центре.
