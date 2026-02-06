США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане — Пентагон

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США в четверг нанесли удар по якобы принадлежащему наркоторговцам судну в восточной части Тихого океана. Об этом сообщило Южное командование ВС США.

«Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика. В ходе операции были убиты два наркотеррориста», — говорится в сообщении, опубликованном на странице командования в социальной сети X.