США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане — Пентагон
10:00 06.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США в четверг нанесли удар по якобы принадлежащему наркоторговцам судну в восточной части Тихого океана. Об этом сообщило Южное командование ВС США.
«Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика. В ходе операции были убиты два наркотеррориста», — говорится в сообщении, опубликованном на странице командования в социальной сети X.
