Каждый десятый россиянин болен ожирением — диетолог Минздрава

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти две трети населения России имеют избыточную массу тела, при этом каждый пятый из них болен ожирением. Об этом в беседе с ТАСС сообщил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, академик РАН, научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии Виктор Тутельян.

«У нас порядка 60-62% [населения] имеют избыточную массу тела, из них 20-22% — ожирение: первой, второй, третьей степеней. Проблема очень серьезная, очень важная», — сказал он.