0
0
87
НОВОСТИ

Каждый десятый россиянин болен ожирением — диетолог Минздрава

10:05 06.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти две трети населения России имеют избыточную массу тела, при этом каждый пятый из них болен ожирением. Об этом в беседе с ТАСС сообщил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, академик РАН, научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии Виктор Тутельян.

«У нас порядка 60-62% [населения] имеют избыточную массу тела, из них 20-22% — ожирение: первой, второй, третьей степеней. Проблема очень серьезная, очень важная», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 06.02.2026
США пока не определились, какие цели преследуют в Иране — NBC
0
81
10:22 06.02.2026
В Сбере подвели итоги научной работы в 2025 году
0
109
10:20 06.02.2026
Два педагога, защитившие детсад в Оренбуржье от нападения, получат по 500 тыс. руб.
0
105
10:00 06.02.2026
США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане — Пентагон
0
147
09:32 06.02.2026
Японский центр молодежных обменов спустя 5 лет возобновляет отправку исследователей в РФ
0
184
09:20 06.02.2026
В России с 1 сентября могут ужесточить контроль за проведением техосмотра
0
188
09:05 06.02.2026
ВСУ нанесли комбинированный удар по объектам энергетики Брянской области
0
238
09:00 06.02.2026
Над регионами РФ и Черным морем за ночь сбили 38 украинских БПЛА
0
228
22:11 05.02.2026
Трамп считает, что продлевать ДНСВ не стоит, а надо работать над новым улучшенным договором
0
694
21:00 05.02.2026
Делегации РФ, США и Украины договорились продолжить трехсторонние дискуссии в ближайшие недели - Уиткофф
0
790

Возврат к списку