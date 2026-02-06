Каждый десятый россиянин болен ожирением — диетолог Минздрава
10:05 06.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти две трети населения России имеют избыточную массу тела, при этом каждый пятый из них болен ожирением. Об этом в беседе с ТАСС сообщил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, академик РАН, научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии Виктор Тутельян.
«У нас порядка 60-62% [населения] имеют избыточную массу тела, из них 20-22% — ожирение: первой, второй, третьей степеней. Проблема очень серьезная, очень важная», — сказал он.
НОВОСТИ
- 10:32 06.02.2026
- США пока не определились, какие цели преследуют в Иране — NBC
- 10:22 06.02.2026
- В Сбере подвели итоги научной работы в 2025 году
- 10:20 06.02.2026
- Два педагога, защитившие детсад в Оренбуржье от нападения, получат по 500 тыс. руб.
- 10:00 06.02.2026
- США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане — Пентагон
- 09:32 06.02.2026
- Японский центр молодежных обменов спустя 5 лет возобновляет отправку исследователей в РФ
- 09:20 06.02.2026
- В России с 1 сентября могут ужесточить контроль за проведением техосмотра
- 09:05 06.02.2026
- ВСУ нанесли комбинированный удар по объектам энергетики Брянской области
- 09:00 06.02.2026
- Над регионами РФ и Черным морем за ночь сбили 38 украинских БПЛА
- 22:11 05.02.2026
- Трамп считает, что продлевать ДНСВ не стоит, а надо работать над новым улучшенным договором
- 21:00 05.02.2026
- Делегации РФ, США и Украины договорились продолжить трехсторонние дискуссии в ближайшие недели - Уиткофф
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать