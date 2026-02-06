Два педагога, защитившие детсад в Оренбуржье от нападения, получат по 500 тыс. руб.

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оренбургские власти поощрят денежной премией в размере 500 тыс. рублей двух педагогов детского сада в Бугуруслане — воспитателя Лию Галееву и музыкального работника Людмилу Платонову, которые защитили воспитанников 5 февраля во время нападения мужчины с ножом. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в своем телеграм-канале.

«Кроме представления к награде, считаю, необходимо поощрить педагогов и денежной премией. Каждая из них получит по 500 тыс. рублей», — написал он.