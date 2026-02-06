0
0
178
НОВОСТИ

Медведев предрек Европе, что ситуация с Гренландией — «только начало»

11:20 06.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европе придется расплачиваться перед США остатками суверенитета, и ситуация с Гренландией — это точно начало. Уверенность в этом высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем канале в Max.

Он констатировал, что Европа, отказавшись от российских энергоносителей, загнала себя в чудовищную ловушку и попала «в критическую зависимость от американского газа». И теперь она будет делать все, что ей скажут из Вашингтона, считает Медведев.

«Причем вопрос тут уже не в [лидере США Дональде] Трампе, столь нелюбимом нынешними идиотами. Расплачиваться придется остатками суверенитета членов ЕС. И Гренландия здесь только начало…» — предрек замглавы Совбеза России.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 06.02.2026
Суд отправил под арест девочку, напавшую на сверстников в школе Красноярска
0
12
12:20 06.02.2026
ОБСЕ должна быть готова в случае прекращения огня на Украине — председатель
0
52
12:05 06.02.2026
Стубб назвал шумом утверждения о якобы возможной агрессии РФ против НАТО
0
96
12:00 06.02.2026
Министр экономики Армении выступил за привлечение новых инвестиций из России
0
99
11:32 06.02.2026
Больше половины поляков не считают США надежным союзником — опрос
0
151
11:25 06.02.2026
Курорт Манжерок увеличил зону катания до 81 километра в зимнем сезоне 2026
0
157
11:05 06.02.2026
Китай призывает США к стратегическому диалогу с Россией — МИД КНР
0
189
11:00 06.02.2026
В Москве совершено покушение на генерала Владимира Алексеева, он госпитализирован — СК
0
211
10:32 06.02.2026
США пока не определились, какие цели преследуют в Иране — NBC
0
235
10:22 06.02.2026
В Сбере подвели итоги научной работы в 2025 году
0
259

Возврат к списку