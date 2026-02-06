Медведев предрек Европе, что ситуация с Гренландией — «только начало»

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европе придется расплачиваться перед США остатками суверенитета, и ситуация с Гренландией — это точно начало. Уверенность в этом высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем канале в Max.

Он констатировал, что Европа, отказавшись от российских энергоносителей, загнала себя в чудовищную ловушку и попала «в критическую зависимость от американского газа». И теперь она будет делать все, что ей скажут из Вашингтона, считает Медведев.

«Причем вопрос тут уже не в [лидере США Дональде] Трампе, столь нелюбимом нынешними идиотами. Расплачиваться придется остатками суверенитета членов ЕС. И Гренландия здесь только начало…» — предрек замглавы Совбеза России.