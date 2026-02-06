0
Министр экономики Армении выступил за привлечение новых инвестиций из России

12:00 06.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения рассчитывает получать новые инвестиции из России и готова к обсуждениям вокруг этого вопроса. Об этом заявил министр экономики Армении Геворг Папоян.

«Мы приветствуем любые инвестиции, в том числе и из Российской Федерации. Мы очень хотели бы, чтобы они [российские компании] осуществили новые инвестиции, и если при их осуществлении возникнет вопрос предоставления каких-то привилегий, правительство готово [его] обсуждать. Но очень важно, чтобы у нас была конкретная инвестиционная программа. <…> Мы открыты к переговорам», — сказал Папоян на пресс-конференции в Ереване.

