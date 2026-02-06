Суд отправил под арест девочку, напавшую на сверстников в школе Красноярска

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд арестовал на два месяца девочку, напавшую на пятерых сверстников в школе Красноярска. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

«[Девочка] отправлена под арест на два месяца», — говорится в сообщении.