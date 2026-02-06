На РБК стартует научно-популярный проект «ГигаНаука»

13:30

В преддверии Дня науки Сбер, Сколтех и РБК анонсируют запуск второго сезона научно-популярного проекта «ГигаНаука» (ранее - «Теория всего»). В новом цикле зрителей и читателей ждут 22 видео-выпуска, которые раскроют самые актуальные научные направления. Проект стартует в марте и продлится весь 2026 год.

Главным нововведением сезона станет интеграция нейросети ГигаЧат, которая превратится в персонального научного ассистента. Цель — доступным языком объяснить сложные термины и стать для зрителя интеллектуальным помощником в освоении новых научных тем.

В материалах спецраздела «ГигаНаука» на «РБК Трендах» появится виджет, с доступом к нейросети. Читатель сможет в один клик запросить краткое изложение материала или попросить ГигаЧат дать дополнительную информацию по фактуре из текста. Нейросеть предложит список дополнительных исследований для глубокого погружения, сформулирует неожиданные и провокационные вопросы по теме статьи в формате квиза. Также ГигаЧат станет интерактивным участником видео‑выпусков: он будет отвечать на вопросы, анализировать данные, визуализировать темы, а также выступать соведущим.

Второй сезон программы сохранит полюбившиеся зрителям форматы. Выпуски «Идеи» представят короткие сюжеты с яркими научными концепциями. Цикл «Люди» покажет интервью с ведущими российскими исследователями. В «Смыслах» эксперты отрасли обсудят последние громкие открытия. Годовой цикл завершится специальным выпуском «Горизонты». Темы нового сезона затронут фронтиры современной науки. Среди них — дизайн и искусство будущего, подводные роботы для глубинных океанических работ, персонализированная медицина, ИИ-агенты для решения бытовых задач, беспилотные машины на умных дорогах, ИИ в образовании, биоинформатика, аккумуляторы, нейроморфные решения и роевой интеллект.

«Наша задача — создать непрерывный диалог между человеком и наукой. ГигаЧат здесь выступает модератором и переводчиком со сложного языка научных исследований на простой язык человеческого любопытства. Мы верим, что такой формат превратит любой выпуск в увлекательное интеллектуальное путешествие», – сказал Альберт Ефимов, вице-президент, директор управления исследований и инноваций Сбербанка.

«Первый сезон показал, что у общества есть живой и осмысленный запрос на разговор о науке — понятный, честный и напрямую связанный с реальными задачами и вызовами сегодняшнего дня, – отметил Александр Кулешов академик РАН, ректор Сколтеха. – Мы рады, что проект получил продолжение: во втором сезоне мы затронем новые, принципиально важные научные темы, снова пригласим зрителей заглянуть в лаборатории, увидеть современные технологии в действии и разобраться, как будет устроен мир в будущем. Для Сколтеха, как фронтира прогресса и фабрики технологий, принципиально важно, чтобы наука выходила за пределы лабораторий: была открыта широкому кругу людей, доходила до стадии изобретений и находила своего реального потребителя. Проект помогает науке говорить с обществом на равных и демонстрирует её прикладную ценность для развития экономики, страны и качества жизни людей».

Цель проекта — сократить дистанцию между наукой и человеком. Проект демонстрирует, как прорывные исследования определяют нашу жизнь уже сегодня, а ГигаЧат делает это знание близким и понятным каждому.