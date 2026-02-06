Китай проводил испытания ядерного оружия в 2020 году, утверждает Госдеп США

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство США располагает информацией о якобы проведении Китаем испытаний ядерного оружия. Об этом утверждает заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.

«Сегодня я могу сообщить, что правительству США известно, что Китай проводил ядерные испытания, в том числе готовился к испытаниям с расчетной мощностью в сотни тонн», — заявил он на Конференции по разоружению в Женеве.

Он также обвинил власти КНР что те якобы пытались скрыть испытания, используя метод развязки взрыва, чтобы обмануть системы сейсмического мониторинга. Динанно также утверждает, что испытание прошло 22 июня 2020 года.