НОВОСТИ

Количество компаний, принимающих оплату через СБП, в 2025 г. выросло на 36% — ЦБ

15:00 06.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число предприятий в России, которые принимают оплату через Систему быстрых платежей (СБП), в 2025 году выросло на 36% и достигло 3 млн. Рост популярности СБП среди компаний и граждан привел к значительному увеличению количества и объема операций в 2025 году. Об этом сообщается в материалах Банка России.

«Количество предприятий торговли и сервиса, принимающих оплату через СБП, достигло 3 млн единиц», — отмечается в материалах регулятора.

В 2025 году через СБП было совершено 18,3 млрд операций на общую сумму 103 трлн рублей, что превышает показатели предыдущего года в 1,4 и 1,5 раза соответственно. Наибольшая активность пользователей пришлась на четвертый квартал, когда было совершено более 4,9 млрд операций на сумму 29,1 трлн рублей.

Переводы между гражданами остаются самой популярной операцией в СБП. В четвертом квартале 2025 года было совершено 3,4 млрд таких переводов на сумму 25,9 трлн рублей.

