Адмирал НАТО объяснил свои слова об упреждающих действиях в отношении России
16:12 06.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне объяснил свои слова об упреждающих действиях в ответ на якобы угрозы со стороны России.
В интервью испанской газете La Vanguardia представителя альянса спросили: «В недавних заявлениях вы сказали, что НАТО следовало бы более агрессивно реагировать на гибридные угрозы России. Вы говорили о предупреждающем ответе. Что вы имели в виду?». «Это неправильно понято, — утверждал адмирал. — Я лишь отметил, что если НАТО является оборонительным альянсом, то в гибридной сфере и в киберпространстве, где мы очень подвержены [риску] действий против нас, одним из вариантов могло бы быть более проактивное поведение».
«Например, если мы замечаем, что системам гражданского самолета создаются помехи, он не может приземлиться, и если мы знаем место, откуда исходят эти помехи, мы можем создать помехи [в ответ], чтобы гарантировать безопасность, — пояснил Каво Драгоне. — Именно это я и имел в виду: это не атаки, не бомбы, или что-нибудь подобное».
Он также счел риск войны в Европе реальным. В этой связи представитель НАТО полагает, что альянс должен быть лучше подготовлен к войне, чем прежде.
Ранее в интервью газете Financial Times Каво Драгоне заявил, что Североатлантический альянс рассматривает возможность упреждающих действий в ответ на якобы агрессивные действия России, однако принятие подобного решения упирается в ряд юридических сложностей.
НОВОСТИ
- 17:12 06.02.2026
- Охрана убитого сына Каддафи Сейфа аль-Ислама покинула его за 1,5 часа до нападения — ТВ
- 17:00 06.02.2026
- Около 95% раненых российских военных удается возвращать в строй — Мантуров
- 16:32 06.02.2026
- Контроль над вооружениями должен стать многосторонним, а не двусторонним вопросом — Рубио
- 16:00 06.02.2026
- У Украины уже начались проблемы с поступлениями в бюджет — депутат Рады
- 15:50 06.02.2026
- Cloud.ru открыл возможность тестирования OpenClaw в облаке
- 15:35 06.02.2026
- Ученые Сбера разработали метод для увеличения точности прогноза нейросетевой модели
- 15:32 06.02.2026
- Посол США относится к Польше как к колонии — вице-спикер Сейма
- 15:12 06.02.2026
- В Гренландии открывается консульство Франции
- 15:00 06.02.2026
- Количество компаний, принимающих оплату через СБП, в 2025 г. выросло на 36% — ЦБ
- 14:32 06.02.2026
- Китай проводил испытания ядерного оружия в 2020 году, утверждает Госдеп США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать