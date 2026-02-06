Адмирал НАТО объяснил свои слова об упреждающих действиях в отношении России

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне объяснил свои слова об упреждающих действиях в ответ на якобы угрозы со стороны России.

В интервью испанской газете La Vanguardia представителя альянса спросили: «В недавних заявлениях вы сказали, что НАТО следовало бы более агрессивно реагировать на гибридные угрозы России. Вы говорили о предупреждающем ответе. Что вы имели в виду?». «Это неправильно понято, — утверждал адмирал. — Я лишь отметил, что если НАТО является оборонительным альянсом, то в гибридной сфере и в киберпространстве, где мы очень подвержены [риску] действий против нас, одним из вариантов могло бы быть более проактивное поведение».

«Например, если мы замечаем, что системам гражданского самолета создаются помехи, он не может приземлиться, и если мы знаем место, откуда исходят эти помехи, мы можем создать помехи [в ответ], чтобы гарантировать безопасность, — пояснил Каво Драгоне. — Именно это я и имел в виду: это не атаки, не бомбы, или что-нибудь подобное».

Он также счел риск войны в Европе реальным. В этой связи представитель НАТО полагает, что альянс должен быть лучше подготовлен к войне, чем прежде.

Ранее в интервью газете Financial Times Каво Драгоне заявил, что Североатлантический альянс рассматривает возможность упреждающих действий в ответ на якобы агрессивные действия России, однако принятие подобного решения упирается в ряд юридических сложностей.