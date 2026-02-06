Cloud.ru открыл возможность тестирования OpenClaw в облаке

15:50

Cloud.ru одним из первых на российском рынке приступил к открытому тестированию open source-решения OpenClaw. Принять участие в тестировании может любой пользователь. Развернуть OpenClaw можно через маркетплейс Cloud.ru полностью бесплатно. Необходимая инфраструктура для работы будет создана автоматически.

Также команда Cloud.ru подготовила подробную инструкцию для безопасного старта работы с инструментом. По результатам тестирования и обратной связи пользователей будет приниматься решение о его дальнейшем развитии как сервиса, в том числе интеграции с инструментами цифровой среды AI Factory.

OpenClaw — это open source-решение, которое можно развернуть на облачном сервере под задачи DevOps-команд, системных администраторов и технических специалистов. В отличие от обычных чат-ботов, OpenClaw может самостоятельно запускать команды, например, работать с файлами и внешними сервисами, обрабатывать данные и отправлять сообщения. С OpenClaw можно взаимодействовать через популярные мессенджеры.

«В Cloud.ru уже реализована среда полного цикла разработки и внедрения AI-решений, в том числе для запуска AI-агентов, – напомнил Михаил Лобоцкий, исполняющий обязанности генерального директора Cloud.ru. – При этом мы даем возможность нашим пользователям одними из первых тестировать новые популярные инструменты. Сейчас OpenClaw в фокусе внимания у разработчиков по всему миру. Мы предлагаем комьюнити вместе объективно оценить потенциал и возможные риски использования инструмента. Так мы сможем уже в ближайшее время принять решение о его дальнейшем развитии и интеграции с сервисами цифровой среды AI Factory».

«Мы реализовали возможность бесплатного, быстрого и безопасного теста AI-функций OpenClaw. Образ собран, протестирован и работает в облачной инфраструктуре Cloud.ru. В течение февраля наша команда будет обновлять инструкции по безопасности и расширять описания сценариев применения, поэтому нам очень важна обратная связь IT-комьюнити», – отметил Дмитрий Юдин, руководитель направления AI Cloud.ru.