В Гренландии открывается консульство Франции
15:12 06.02.2026 Источник: Интерфакс
Франция в пятницу открывает консульство в Гренландии, генеральный консул республики Жан-Ноэль Пуарье находится в столице острова Нуук, сообщает Franceinfo.
"Я прибыл с четким мандатом выслушать мнение гренландцев о будущем своей страны", - приводит радиостанция слова генконсула на своем сайте.
Franceinfo отмечает, что открытие консульства в Гренландии происходит в контексте напряженности в отношениях с Соединенными Штатами из-за попыток президента США Дональда Трампа аннексировать эту датскую автономную территорию.
В Гренландии зарегистрировано всего восемь граждан Франции, но у генконсула будут расширенные полномочия для оказания поддержки ученым и предприятиям, желающим сотрудничать с островом. Пуарье пояснил, что его работа "не ограничится только консульской деятельностью".
"Я здесь также для того, чтобы поддержать французские интересы и французское сотрудничество, которое имеет долгую историю. И, конечно же, для того, чтобы лучше понять все, что происходит на этой территории, во всех областях", - заявил дипломат.
