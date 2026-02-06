Военачальники и специалисты находятся под угрозой во время войны — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военачальники, чиновники и другие специалисты находятся под угрозой в ходе специальной военной операции, обеспечение их безопасности является вопросом спецслужб. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какие меры должны приниматься для защиты высокопоставленных военных и чиновников от покушений.

«То, что подобные военачальники и высококлассные специалисты находятся под угрозой во время войны, — это однозначно. Но не в Кремле должны рассуждать о том, как обеспечивать их безопасность. Это вопрос специальных служб», — сказал Песков.

6 февраля в Москве было совершено покушение на генерала Минобороны Владимира Алексеева.