Военачальники и специалисты находятся под угрозой во время войны — Песков
13:32 06.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военачальники, чиновники и другие специалисты находятся под угрозой в ходе специальной военной операции, обеспечение их безопасности является вопросом спецслужб. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какие меры должны приниматься для защиты высокопоставленных военных и чиновников от покушений.
«То, что подобные военачальники и высококлассные специалисты находятся под угрозой во время войны, — это однозначно. Но не в Кремле должны рассуждать о том, как обеспечивать их безопасность. Это вопрос специальных служб», — сказал Песков.
6 февраля в Москве было совершено покушение на генерала Минобороны Владимира Алексеева.
НОВОСТИ
- 14:00 06.02.2026
- Не менее 10 человек погибли, 80 пострадали при взрыве в Исламабаде — Синьхуа
- 13:30 06.02.2026
- На РБК стартует научно-популярный проект «ГигаНаука»
- 13:12 06.02.2026
- Мощный взрыв произошел на обратной стороне Солнца — ученые
- 13:00 06.02.2026
- ВС РФ освободили Поповку в Сумской области — МО РФ
- 12:32 06.02.2026
- Суд отправил под арест девочку, напавшую на сверстников в школе Красноярска
- 12:20 06.02.2026
- ОБСЕ должна быть готова в случае прекращения огня на Украине — председатель
- 12:05 06.02.2026
- Стубб назвал шумом утверждения о якобы возможной агрессии РФ против НАТО
- 12:00 06.02.2026
- Министр экономики Армении выступил за привлечение новых инвестиций из России
- 11:32 06.02.2026
- Больше половины поляков не считают США надежным союзником — опрос
- 11:25 06.02.2026
- Курорт Манжерок увеличил зону катания до 81 километра в зимнем сезоне 2026
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать