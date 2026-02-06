Мощный взрыв произошел на обратной стороне Солнца — ученые

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очень сильный взрыв был зафиксирован на обратной стороне Солнца, но, вероятно, активный центр, в котором он произошел, не доживет до выхода к Земле. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Очередной очень сильный взрыв на обратной стороне Солнца. Никакого значения это не имеет, так как активные центры на Солнце сейчас живут примерно неделю. К Земле через несколько дней, почти наверняка, выйдут лишь обломки», — говорится в сообщении.

Специалисты напомнили, что у области 4366, которая находится сейчас напротив Земли, остались примерно сутки на то, «чтобы собрать энергию на последний взрыв и умереть, либо умереть тихо».