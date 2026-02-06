Больше половины поляков не считают США надежным союзником — опрос

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины польских граждан не считают США при президенте Дональде Трампе надежным союзником Варшавы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром IBRiS (Instytut Badań Rynkowych i Społecznych) по заказу радиостанции Radio Zet.

По этим данным, такого мнения придерживаются 54,1% участников исследования, причем 29,9% из них «точно» уверены, что США не являются надежным союзником Польши, а еще 24,2% считают, что надежных союзнических отношений нет «скорее всего».

Мнение о том, что США при Трампе по-прежнему являются надежным союзником Польши, разделяют 35,4%, из них только 11% «точно» уверены в этом.

Еще 10,5% опрошенных затруднились ответить на вопрос о состоянии союзнических отношений с Вашингтоном.