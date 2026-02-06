0
0
146
НОВОСТИ

Больше половины поляков не считают США надежным союзником — опрос

11:32 06.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины польских граждан не считают США при президенте Дональде Трампе надежным союзником Варшавы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром IBRiS (Instytut Badań Rynkowych i Społecznych) по заказу радиостанции Radio Zet.

По этим данным, такого мнения придерживаются 54,1% участников исследования, причем 29,9% из них «точно» уверены, что США не являются надежным союзником Польши, а еще 24,2% считают, что надежных союзнических отношений нет «скорее всего».

Мнение о том, что США при Трампе по-прежнему являются надежным союзником Польши, разделяют 35,4%, из них только 11% «точно» уверены в этом.

Еще 10,5% опрошенных затруднились ответить на вопрос о состоянии союзнических отношений с Вашингтоном.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 06.02.2026
Суд отправил под арест девочку, напавшую на сверстников в школе Красноярска
0
12
12:20 06.02.2026
ОБСЕ должна быть готова в случае прекращения огня на Украине — председатель
0
52
12:05 06.02.2026
Стубб назвал шумом утверждения о якобы возможной агрессии РФ против НАТО
0
96
12:00 06.02.2026
Министр экономики Армении выступил за привлечение новых инвестиций из России
0
99
11:25 06.02.2026
Курорт Манжерок увеличил зону катания до 81 километра в зимнем сезоне 2026
0
157
11:20 06.02.2026
Медведев предрек Европе, что ситуация с Гренландией — «только начало»
0
182
11:05 06.02.2026
Китай призывает США к стратегическому диалогу с Россией — МИД КНР
0
189
11:00 06.02.2026
В Москве совершено покушение на генерала Владимира Алексеева, он госпитализирован — СК
0
211
10:32 06.02.2026
США пока не определились, какие цели преследуют в Иране — NBC
0
235
10:22 06.02.2026
В Сбере подвели итоги научной работы в 2025 году
0
259

Возврат к списку