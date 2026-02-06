Стубб назвал шумом утверждения о якобы возможной агрессии РФ против НАТО

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Финляндии Александер Стубб считает, что некомпетентные политики создают слишком много шума, выступая с утверждениями о якобы возможной агрессии России в отношении стран НАТО после завершения конфликта на Украине.

«Я об этом не беспокоюсь. Конечно, мы готовы к разного рода сценариям, но вокруг этого слишком много шума. И этот шум обычно создают люди, которые не имеют глубокого понимания о российской геополитической или военной стратегии», — сказал он в интервью журналу Foreign Affairs.