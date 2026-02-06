Китай призывает США к стратегическому диалогу с Россией — МИД КНР

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти призывают США к стратегическому диалогу с Россией и к обсуждению ситуации после прекращения действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Китай призывает Соединенные Штаты возобновить диалог о стратегической стабильности с Россией, обсудить дальнейшие меры после истечения срока действия ДСНВ. Это также соответствует общим ожиданиям международного сообщества», — подчеркнул он на брифинге.