Около 95% раненых российских военных удается возвращать в строй — Мантуров

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 95% раненых российских военнослужащих удается возвращать в строй благодаря системной работе по оказанию необходимой помощи. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе визита в военный технополис «Эра».

«Министерством обороны проводится системная работа по оказанию необходимой помощи военнослужащим, получившим ранения. Благодаря комплексному подходу на сегодня удается возвращать в строй более 95% раненых бойцов. Во многом это результат отлаженной деятельности по их своевременной эвакуации с передовой, что особенно сложно делать в условиях массированного применения беспилотников», — приводит его слова пресс-служба правительства.