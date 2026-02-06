Около 95% раненых российских военных удается возвращать в строй — Мантуров
17:00 06.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 95% раненых российских военнослужащих удается возвращать в строй благодаря системной работе по оказанию необходимой помощи. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе визита в военный технополис «Эра».
«Министерством обороны проводится системная работа по оказанию необходимой помощи военнослужащим, получившим ранения. Благодаря комплексному подходу на сегодня удается возвращать в строй более 95% раненых бойцов. Во многом это результат отлаженной деятельности по их своевременной эвакуации с передовой, что особенно сложно делать в условиях массированного применения беспилотников», — приводит его слова пресс-служба правительства.
НОВОСТИ
- 17:12 06.02.2026
- Охрана убитого сына Каддафи Сейфа аль-Ислама покинула его за 1,5 часа до нападения — ТВ
- 16:32 06.02.2026
- Контроль над вооружениями должен стать многосторонним, а не двусторонним вопросом — Рубио
- 16:12 06.02.2026
- Адмирал НАТО объяснил свои слова об упреждающих действиях в отношении России
- 16:00 06.02.2026
- У Украины уже начались проблемы с поступлениями в бюджет — депутат Рады
- 15:50 06.02.2026
- Cloud.ru открыл возможность тестирования OpenClaw в облаке
- 15:35 06.02.2026
- Ученые Сбера разработали метод для увеличения точности прогноза нейросетевой модели
- 15:32 06.02.2026
- Посол США относится к Польше как к колонии — вице-спикер Сейма
- 15:12 06.02.2026
- В Гренландии открывается консульство Франции
- 15:00 06.02.2026
- Количество компаний, принимающих оплату через СБП, в 2025 г. выросло на 36% — ЦБ
- 14:32 06.02.2026
- Китай проводил испытания ядерного оружия в 2020 году, утверждает Госдеп США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать