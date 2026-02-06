Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций и призвала страны ЕС немедленно утвердить их

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия представила новый, 20-й пакет санкций против России, главным элементом которого станет полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти, что ЕК намерена осуществлять «во взаимодействии с партнерами по „группе семи“. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Еврокомиссии заявлении председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

«Еврокомиссия предлагает новый пакет санкций — 20-й, — заявила фон дер Ляйен. — Теперь я призываю страны ЕС молниеносно утвердить эти новые санкции».