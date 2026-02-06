Охрана убитого сына Каддафи Сейфа аль-Ислама покинула его за 1,5 часа до нападения — ТВ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Охрана сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама, убитого в городе Эз-Зинтан, покинула его за полтора часа до нападения. С таким утверждением выступил источник в следственном комитете в комментарии телеканалу Al Arabia.

По информации источника, нападавшие произвели «19 выстрелов, один из которых был в голову». Источник также утверждает, что «камеры видеонаблюдения работали во время нападения».

Сейф аль-Ислам — второй сын лидера Джамахирии — был убит 3 февраля в собственном доме в возрасте 53 лет. Он не занимал государственных должностей, но играл важную роль во внешнеполитических переговорных процессах до падения режима в 2011 году. После событий арабской весны в Ливии он был приговорен к смертной казни, однако позднее приговор был отменен. Сын Каддафи выдвигал свою кандидатуру на пост главы государства в 2021 году, когда в Ливии была предпринята попытка провести парламентские и президентские выборы. Реакция на его выдвижение была противоречивой: в ряде регионов прошли протесты, однако были и те, кто возлагал на него надежду как на политика, способного вновь объединить страну.